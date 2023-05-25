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Большинство игр с PlayStation Showcase выйдут на ПК и Xbox

Большинство игр с PlayStation Showcase выйдут на ПК и Xbox
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Вечером 24 мая состоялась презентация PlayStation Showcase, на которой Sony и её партнёры показали проекты для PS5. Сразу после ивента Microsoft не растерялась и опубликовала список игр, которые также выйдут на ПК и Xbox — то есть не будут эксклюзивами Sony.

Оказалось, что таких проектов оказалось абсолютное большинство. Среди них Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Dragon’s Dogma 2 и даже ремейк Metal Gear Solid 3.

Фото: Xbox

Игры с PlayStation Showcase, которые выйдут на ПК и Xbox

  • Alan Wake 2
  • Assassin’s Creed Mirage
  • Metal Gear Solid 3: Snake Eater
  • Dragon’s Dogma 2
  • The Talos Principle 2
  • Ghostrunner 2
  • Cat Quest: Pirates of the Purribean
  • Immortals of Aveum
  • Marathon
  • Neva
  • Teardown
  • The Plucky Squire

Обо всех анонсах и первых деталях проектов с недавней выставки мы рассказывали в отдельном материале.

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