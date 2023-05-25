Большинство игр с PlayStation Showcase выйдут на ПК и Xbox

Вечером 24 мая состоялась презентация PlayStation Showcase, на которой Sony и её партнёры показали проекты для PS5. Сразу после ивента Microsoft не растерялась и опубликовала список игр, которые также выйдут на ПК и Xbox — то есть не будут эксклюзивами Sony.

Оказалось, что таких проектов оказалось абсолютное большинство. Среди них Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Dragon’s Dogma 2 и даже ремейк Metal Gear Solid 3.

Фото: Xbox

Игры с PlayStation Showcase, которые выйдут на ПК и Xbox

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Mirage

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Dragon’s Dogma 2

The Talos Principle 2

Ghostrunner 2

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Immortals of Aveum

Marathon

Neva

Teardown

The Plucky Squire

Обо всех анонсах и первых деталях проектов с недавней выставки мы рассказывали в отдельном материале.