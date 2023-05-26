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Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума в «Фантастической четвёрке» 2005 года

Роберт Дауни-младший получил мировую известность благодаря роли Железного человека в киновселенной Marvel. Тони Старк, сыгранный актёром, оказался настолько блестящим, что вся киновселенная держалась буквально на нём до 2019 года.

Как оказалось, изначально Дауни-младший рассматривался на роль Доктора Дума в фильме «Фантастическая четвёрка» 2005 года. Об этом рассказал режиссёр первой части «Железного человека» Джон Фавро в беседе с главой Marvel Studios Кевином Файги.

Я помню, что тогда Роберт пришёл на прослушивание, но мы уже до этого встречались. Он пробовался на Доктора Дума для «Фантастической четвёрки».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

В итоге роль Дума досталась Джулиану МакМэхону, а Дауни-младший стал лицом киновселенной Marvel в 2008 году.