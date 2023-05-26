Роберт Дауни-младший мог сыграть Доктора Дума в «Фантастической четвёрке» 2005 года
Поделиться
Роберт Дауни-младший получил мировую известность благодаря роли Железного человека в киновселенной Marvel. Тони Старк, сыгранный актёром, оказался настолько блестящим, что вся киновселенная держалась буквально на нём до 2019 года.
Как оказалось, изначально Дауни-младший рассматривался на роль Доктора Дума в фильме «Фантастическая четвёрка» 2005 года. Об этом рассказал режиссёр первой части «Железного человека» Джон Фавро в беседе с главой Marvel Studios Кевином Файги.
Я помню, что тогда Роберт пришёл на прослушивание, но мы уже до этого встречались. Он пробовался на Доктора Дума для «Фантастической четвёрки».
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.
В итоге роль Дума досталась Джулиану МакМэхону, а Дауни-младший стал лицом киновселенной Marvel в 2008 году.
В главной роли Эль Фаннинг
Комментарии
- 26 мая 2023
-
10:01
-
09:34
-
09:08
-
08:44
- 25 мая 2023
-
22:51
-
22:03
-
21:56
-
21:29
-
21:17
-
21:16
-
20:49
-
20:35
-
20:27
-
20:04
-
19:33
-
19:03
-
19:02
-
18:42
-
18:21
-
18:02
-
17:54
-
17:23
-
16:48
-
16:24
-
16:03
-
15:30
-
15:08
-
14:29
-
14:28
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:10
-
12:53
-
12:41
Партнерский контент