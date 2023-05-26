Без Роберта Дауни-младшего киновселенная Marvel была бы невозможна — Кевин Файги

Роберт Дауни-младший сыграл важнейшую роль в становлении и развитии киновселенной Marvel. В этом признался глава Marvel Studios Кевин Файги. Топ-менеджер подчеркнул, что на кастинге первого «Железного человека» он назвал Роберта «одним из величайших решений в истории Голливуда».

Без Роберта Дауни-младшего киновселенная Marvel не была бы тем, чем она является.

Фавро напомнил, что он встречался с Дауни-младшим ещё в 2005 году. Он рассматривал артиста на роль Доктора Дума в «Фантастической четвёрке». Джон также напомнил, что после того, как Роберта взяли в фильм «Железный человек», на фильм подписали и других ярких и знаменитых актёров — Гвинет Пэлтроу. Джеффа Бриджеса и Пола Беттани. По словам Фавро, ныне культовый актёрский состав фильма объединился именно вокруг Дауни и его потенциала.

В этом году первому «Железному человеку» исполнилось 15 лет. При бюджете в $ 215 млн блокбастер собрал более $ 585 млн. Картина даже вошла в Национальный реестр фильмов США.