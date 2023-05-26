Amazon поиздевался над Netflix из-за запрета совместных аккаунтов

23 мая Netflix ввёл новые меры против совместных аккаунтов в США. Теперь зрители, которые пользуются аккаунтами онлайн-кинотеатра из разных мест, должны будут доплачивать $ 8 за каждого нового участника. Amazon крайне иронично отреагировал на нововведение конкурента, напомнив, что в Prime Video одним аккаунтом всё ещё могут пользоваться несколько человек.
Официальный «твиттер» британского Amazon Prime Video поделился скриншотом со страницы выбора профиля, где в шуточной форме онлайн-кинотеатр отмечает, что его контент могут смотреть хоть шесть человек. Если у них есть пароль от одной учётной записи. Причём этот твит — c репостом публикации Netflix от 2017 года, в которой написано: «Любовь — это делиться паролем».
Фото: Prime Video
Ранее систему против совместных аккаунтов Netflix протестировал в Чили, Коста-Рике и Перу, после чего мера добралась до Португалии, Новой Зеландии, Испании и Канады. В последних двух странах уже начался большой отток подписчиков, потому что многие юзеры оплачивали сервис совместно, смотря контент из разных домохозяйств.
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