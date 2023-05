Студия Naughty Dog извинилась за отсутствие сетевой The Last of Us на PlayStation Showcase

Летом 2022 года студия Naughty Dog анонсировала сетевой проект по вселенной The Last of Us. Первыми деталями игры авторы обещали поделиться в следующем году, отметив лишь, что это будет масштабная мультиплеерная игра с сюжетом.

24 мая Sony провела презентацию PlayStation Showcase 2023, на которой фанаты ожидали увидеть в том числе и игру Naughty Dog. Однако её там не оказалось, что сильно раздосадовало поклонников. Спустя несколько дней разработчики обратились к игрокам и заявили, что прекрасно понимают всё недовольство. Авторам понадобилось больше времени на создание проекта, поэтому они решили отложить показ на более поздний срок.

Фото: Twitter

Кроме того, в Naughty Dog подтвердили, что работают сразу над несколькими проектами, включая некий одиночный проект по новой вселенной. Судя по всему, это тот самый таинственный проект Нила Дракманна, создателя The Last of Us и Uncharted 4.