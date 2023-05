Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic всё ещё в разработке

Разработка ремейка культового ролевого приключения Star Wars: Knights of the Old Republic продолжается. Игра точно выйдет. Об этом первым сообщил портал Insider Gaming со ссылкой на отчёт Embracer Group.

При этом на днях известный инсайдер и журналист Джефф Грабб уверял, что издатель поставил на переосмыслении Star Wars: Knights of the Old Republic крест. Он отмечал. что релиз игры отменили.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic анонсировали в 2021 году для PS5 и ПК. С тех пор об игре вообще ничего не было слышно. Изначально разработкой занималась студия Aspyr, однако потом СМИ сообщили, что создание тайтла перешло в руки Saber Interactive.

У ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic нет даже примерной даты выхода. В этом году оригинальной игре стукнет 20 лет.