Педро Паскаль боялся играть Джоэла в сериале The Last of Us

В интервью The Hollywood Reporter Педро Паскаль признался, что он боялся не справиться с ролью Джоэла в сериале The Last of Us. Он также переживал, что фанаты оригинальной игры максимально негативно примут шоу.

Но в этот раз мне было страшно. Мне было очень страшно. Потому что это очень открытый и драматичный герой. Да и ожидания должны были быть удовлетворены в том, что касается погружения зрителей в эту историю. Разочаровать их в этом отношении было бы… Я не знаю. Я хочу нравиться людям. И подводить никого не хочу.

В итоге сериал The Last of Us стал одним из самых популярных шоу, снятых по видеоиграм. HBO уже работает над вторым сезоном. Судя по всему, второй сезон шоу выйдет не раньше 2025 года — так считает Франческа Орси, руководительница драматических проектов кинокомпании.