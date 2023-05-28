Александр Невский в восторге от сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером
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Александр Невский — давний поклонник творчества Арнольда Шварценеггера. Актёр никогда не скрывал, что начал заниматься спортом и строить карьеру в кино, вдохновляясь «Арни». Невский поделился мнением о новом ироничном шпионском сериале «Фубар» со Шварценеггером в главной роли. Он в полном восторге от шоу.
Новый сериал моего друга и кумира Арнольда Шварценеггера «Фубар» потрясающий! Смотрите его на Netflix прямо сейчас!
«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Героям предстоит переосмыслить свои сложные взаимоотношения и стать настоящими партнёрами, а затем и семьёй. Сам «Железный Арни» называл проект возвращением к комедийным боевикам, в которых актёр не снимался со времён «Правдивой лжи» (1994).
Обзор сериала «Фубар»
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