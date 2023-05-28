Вышла книга об истории вселенной Atomic Heart

В продажу поступила книга, которая точно стоит внимания поклонников игры Atomic Heart. Она называется «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826». Из неё можно узнать, как альтернативный Советский Союз стал крепкой технологической державой благодаря изобретению полимера, который дал толчок развитию робототехники, кибернетики и искусственного интеллекта.

В 1936 году профессор Сеченов изобрёл полимер — уникальный носитель информации нового вида. Полимер не требует цифровых кодов и электрических сигналов. Дальнейшие открытия привели к новым гениальным открытиям и ускорению научного прогресса. Советский Союз становится ведущим производителем роботов.

Книгу написал Харальд Хорф, её можно приобрести на сайте издательства АСТ за 702 рубля.

Книга «Atomic Heart. Предыстория «Предприятия 3826»»

Фото: Издательство АСТ

Фото: Издательство АСТ