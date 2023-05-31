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В июне выйдет комедийный сериал про бандитов с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым

В июне выйдет комедийный сериал про бандитов с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым
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Пресс-служба стримингового сервиса Premier сообщила, что комедийный сериал «Кино про бандитов» с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях выйдет в онлайне 15 июня.

Сюжет шоу расскажет про бандитов, которые решают снять настоящее кино о своей жизни и посвятить в неё как можно больше людей. Главным героем выступит главарь ОПГ из провинциального города. Как отметили создатели, бандиты будут вести себя естественно.

Поскольку в кинопроизводстве бывшие бандиты оказываются впервые, они действуют привычными методами и актёра, который должен помочь им в создании фильма, берут в заложники.

Кадры шоу

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER

Постер шоу

Фото: PREMIER

Вместе с Пореченковым и Нагиевым роли в сериале исполнили Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарёва и другие. Режиссёром выступил Сергей Малюгов.

Надеемся, это шоу не будет таким
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