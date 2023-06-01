Из фильма «Чебурашка» сделают музыкально-цирковую постановку

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Фильм «Чебурашка» вышел в начале этого года и стал самым кассовым в истории России. На популярности персонажа явно хотят сыграть, поскольку по картине сделают музыкально-цирковую постановку. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Инвестиции в проект составили 200 млн рублей. При хорошей посещаемости создатели постановки планируют окупить затраты через полгода.

Шоу поставила театральный режиссёр, лауреат «Золотой маски» Нина Чусова. Музыкальный продюсер и композитор – Сергей Жуков. За цирковую часть постановки отвечает Андрей Кольцов, за хореографию – художественный руководитель шоу-балета Street Jazz Сергей Мандрик.

Премьера постановки состоится в Москве 27 июля, до конца года в городе планируется провести 100 показов. Отмечается, что музыкальные постановки не слишком пользуются популярностью, но «Чебурашка» может привлечь аудиторию к себе.