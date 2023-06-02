Стартовал ранний доступ Diablo 4 на ПК и консолях

2 июня в 02:00 мск стартовал ранний доступ Diablo 4. Владельцы расширенного или максимального издания проекта уже могут погрузиться в продолжение культовой серии на ПК в Battle.net и консолях.
Фото: Blizzard
Обладатели обычного издания Diablo 4 смогут вступить в игру на следующей неделе — 6 июня. Именно тогда Blizzard тем временем обещает, что в этот раз релиз пройдёт без запинки и очередей на серверах — именно ради этого компания и проводила для открытых тестирования экшена.
Diablo 4 — четвёртая часть культовой серии экшен-RPG. Действие квадриквела разворачиваются спустя 60 лет после событий третьей части — после того, как миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящён Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.
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