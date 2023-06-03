Для Hogwarts Legacy вышел новый патч с исправлением вылетов и улучшением оптимизации
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2 июня разработчики Hogwarts Legacy выпустили пятый патч для проекта на ПК и консолях. Авторы исправили некоторые баги в заданиях, а также неверное отслеживание достижений в те моменты, когда пользователь не подключён к интернету.
Также создатели исправили множество проблем с вылетами и поработали над оптимизацией Hogwarts Legacy. Игра теперь более корректно использует память видеокарты, а освещение куда реже вызывает графические артефакты.
С полным списком изменений нового патча для Hogwarts Legacy можно ознакомиться на специальной странице. До выхода проекта на Nintendo Switch в ноябре авторы наверняка выпустят ещё несколько патчей, которые должны исправить обнаруженные после недавних обновлений ошибки.
В игре всё же должна была быть система репутации
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