Для Hogwarts Legacy вышел новый патч с исправлением вылетов и улучшением оптимизации

2 июня разработчики Hogwarts Legacy выпустили пятый патч для проекта на ПК и консолях. Авторы исправили некоторые баги в заданиях, а также неверное отслеживание достижений в те моменты, когда пользователь не подключён к интернету.

Также создатели исправили множество проблем с вылетами и поработали над оптимизацией Hogwarts Legacy. Игра теперь более корректно использует память видеокарты, а освещение куда реже вызывает графические артефакты.

С полным списком изменений нового патча для Hogwarts Legacy можно ознакомиться на специальной странице. До выхода проекта на Nintendo Switch в ноябре авторы наверняка выпустят ещё несколько патчей, которые должны исправить обнаруженные после недавних обновлений ошибки.