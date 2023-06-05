В Госдуме обсуждают разблокировку «Твиттера» в России

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что в России могут разблокировать «Твиттер». Однако для этого социальной сети необходимо сделать ещё много важных шагов и доказать, что она готова оперативно бороться с распространением фейков, отмечает чиновник.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к «Твиттеру» на территории РФ. Депутат считает, что политика платформы меняется «в связи со сменой владельца».
Даванков отметил, что «Твиттер» является важным коммуникационным инструментом, «популярным во всём мире». А политика социальной сети в отношении российских аккаунтов изменилась «в последнее время в сравнении с тем, насколько ярко антироссийской она была в 2022 году».
Роскомнадзор заблокировал «Твиттер» в России в марте 2022 года за «распространение незаконной информации». Ограничение доступа применялось по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.
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