В Госдуме обсуждают разблокировку «Твиттера» в России

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что в России могут разблокировать «Твиттер». Однако для этого социальной сети необходимо сделать ещё много важных шагов и доказать, что она готова оперативно бороться с распространением фейков, отмечает чиновник.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к «Твиттеру» на территории РФ. Депутат считает, что политика платформы меняется «в связи со сменой владельца».

Даванков отметил, что «Твиттер» является важным коммуникационным инструментом, «популярным во всём мире». А политика социальной сети в отношении российских аккаунтов изменилась «в последнее время в сравнении с тем, насколько ярко антироссийской она была в 2022 году».

Роскомнадзор заблокировал «Твиттер» в России в марте 2022 года за «распространение незаконной информации». Ограничение доступа применялось по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.