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Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Астрал 5»

Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Астрал 5»
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За месяц до выхода в кинотеатрах новой части известного хоррора «Астрал» Sony Pictures опубликовала финальный трейлер и постер картины.

«Астрал 5: Красная дверь» продолжит события предыдущих частей — сюжет развернётся через десять лет после финала второго фильма (третий и четвёртый, напомним, были приквелами).

Джош Ламберт отправится устраивать выросшего сына в университет, но на месте героев настигают демоны давно забытого прошлого.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Releasing UK. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Помимо роли Джоша Ламберта, Патрик Уилсон также исполнит роль режиссёра фильма. Его сына и жену так же, как и ранее, будут играть Тай Симпкинс и Роуз Бирн.

Фото: Sony Pictures

«Астрал 5: Красная дверь» выйдет в кинотеатрах 7 июля.

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