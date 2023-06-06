У Дага Кокла, голоса Геральта из «Ведьмака», нашли рак простаты
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Актёр Даг Кокл, известный благодаря англоязычной озвучке Геральта из Ривии в играх серии «Ведьмак», сообщил о заболевании раком простаты.
В соцсетях он добавил, что лечение проходит успешно, но посоветовал мужчинам в возрасте внимательнее следить за здоровьем.
Я даже не знал об этом. Случайная проверка и — бац, у меня полномасштабный рак простаты. Лечение продолжается, пока всё выглядит хорошо. Мужчины старше 50 лет… сделайте тест… на всякий случай.
Помимо работы над «Ведьмаком», Даг Кокл также известен благодаря озвучке Чернобога в SMITE, GPS-навигатора в Euro Truck Simulator 2 и так далее.
Ранее американский актёр также снимался в кино — например, появился в эпизодической роли молодого доктора в «Капитан Америка: Первый мститель».
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