Новая часть «Капитана Америка» выйдет под другим названием

Ещё в начале мая многие инсайдеры сообщили, что Marvel Studios приняла решение изменить название новой части «Капитана Америка» из-за напряжённой политической мировой ситуации. Картина должна была выйти под названием «Новый мировой порядок», но его поменяли.

Теперь лента называется «О дивный новый мир». Вместе с этим Marvel Studios показала первый официальный кадр со съёмочной площадки картины, на котором можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки и Харрисона Форда.

Фото: Disney

О чём расскажет сюжет картины, неизвестно. Форд исполнил роль генерала Таддеуса Росса. В комиксах он был Красным Халком и играл важную роль в различных сюжетах. Будет ли что-то подобное в ленте, сказать трудно.

«Капитан Америка: О дивный новый мир» выйдет 3 мая 2024 года.