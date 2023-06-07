Новая часть «Капитана Америка» выйдет под другим названием

Ещё в начале мая многие инсайдеры сообщили, что Marvel Studios приняла решение изменить название новой части «Капитана Америка» из-за напряжённой политической мировой ситуации. Картина должна была выйти под названием «Новый мировой порядок», но его поменяли.
Теперь лента называется «О дивный новый мир». Вместе с этим Marvel Studios показала первый официальный кадр со съёмочной площадки картины, на котором можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки и Харрисона Форда.
Фото: Disney
О чём расскажет сюжет картины, неизвестно. Форд исполнил роль генерала Таддеуса Росса. В комиксах он был Красным Халком и играл важную роль в различных сюжетах. Будет ли что-то подобное в ленте, сказать трудно.
«Капитан Америка: О дивный новый мир» выйдет 3 мая 2024 года.
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