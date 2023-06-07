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В Россию привезут диски с игрой Final Fantasy 16

В Россию привезут диски с игрой Final Fantasy 16
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Компания «Ачивка» официально привезёт в Россию диски с игрой Final Fantasy 16 для PlayStation 5. Игра будет продаваться в сети крупных российских сетевых магазинов электроники с 30 июня — через неделю после официального релиза.

Ритейлеры будут продавать игру в двух изданиях:

  • стандартное за 7 тысяч рублей;
  • расширенное издание с эксклюзивным стилбуком и тканевой картой мира Валистии — за 13 тысяч рублей.

Дисковые издания игры Final Fantasy 16, которые будут доступны в России

Фото: Square Enix

Напомним, российскую компанию «Ачивка» основал бывший глава российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи. Организовав «Ачивку», он стал официальным партнёром Nintendo. При этом, видимо, он решил ввозить в Россию и игры от других компаний.

Final Fantasy 16 точно выйдет с русским переводом. Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Сама игра выходит 22 июня только для PS5. Она будет эксклюзивом консоли Sony как минимум до конца зимы 2024 года.

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