На создание одной из сцен в «Человеке-пауке: Паутина вселенных» ушло четыре года
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«Человек-паук: Паутина вселенных» — впечатляющий во многих смыслах мультфильм, который собрал отличные оценки и порадовал миллионы фанатов по всему миру. В создание проекта было вложено множество сил, а над одной из сцен фильма работали аж в течение четырёх лет.
Об этом рассказал один из режиссёров картины Жуакин Душ Сантуш. По его словам, над фрагментом, когда много версий Человека-паука начинают гнаться за Майлзом Моралесом, работали четыре года.
Если вы думаете об эпизоде с Гуггенхаймом, это было первое, что мы придумали для раскадровки. Также эпизод стал последним, над анимациями которого мы работали. Так что работа над всем этим продолжалась целых четыре года.
Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» уже начали показывать в кинотеатрах России.
Касательно того, что супергерои всем надоели
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