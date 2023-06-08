В США раскритиковали EA Sports за суммы выплат спортсменам за использование их внешности

Летом 2024 года EA Sports выпустит EA Sports College Football — спортивный симулятор, посвящённый студенческому американскому футболу. Прошлая часть серии вышла аж в 2014 году: такой большой перерыв был во многом связан с тем, что Национальная ассоциация студенческого спорта запрещала выплаты спортсменам, не позволяя EA использовать их внешность в своих играх.
Недавно подобные выплаты всё же стали возможны, однако и здесь у EA возникли проблемы. Дело в том, что Ассоциацию игроков коллегиального футбола не устраивает размер выплат от канадской компании. Из-за этого организация требует бойкотировать релиз игры.
Отмечается, что общий бюджет на выплаты игрокам составляет примерно $ 5 млн. Если учесть количество спортсменов, каждый из них получит около $ 500 за полное использование их внешности, имён и других данных. Ассоциация считает эту сумму смехотворной и рекомендует игрокам отказаться от подписания контракта с EA до тех пор, пока разработчики не предоставят «более честные отчисления».
При этом спортсмены Национальной футбольной лиги (NFL) из серии Madden получают примерно $ 17 тыс. за использование их внешности в игре. Сама Electronic Arts тем временем пока не комментировала ситуацию.
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