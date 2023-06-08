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Энтони Хопкинс не видел смысла выкладываться на съёмках «Тора» от Marvel

Энтони Хопкинс не видел смысла выкладываться на съёмках «Тора» от Marvel
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Сэр Энтони Хопкинс не видел смысла в том, чтобы как следует отыгрывать роль Одина в фильмах серии «Тор» от Marvel. Он назвал своё появление в знаменитой супергеройской вселенной «бессмысленной игрой», потому что большую часть съёмок легендарный артист просто сидел на троне перед зелёным экраном. Он заявил, что полностью отдаваться роли в таких декорациях не имеет смысла.

На меня надели доспехи и нацепили бороду. И сказали: «Садись на трон, покричи немного». Если вы сидите перед зелёным экраном, отыгрывать характер персонажа не имеет смысла.

Энтони Хопкинс сыграл отца Тора в фильмах «Тор» (2011), «Тор: Царство тьмы» (2013) и «Тор: Рагнарёк» (2017).

Коллега Хопкинса по съёмочной площадке, Крис Хемсворт, недавно высказался о новых фильмах киновселенной Marvel, в которой он играет скандинавского бога Тора. По его словам, чтобы новые кинокомиксы снова заинтересовали зрителей, их авторам нужно сосредоточить внимание аудитории на чувствах персонажей, а не на эпическом экшене и отсылках к прошлым лентам киновселенной.

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