Крис Хемсворт дал главный совет фильмам Marvel

Крис Хемсворт высказался о новых фильмах киновселенной Marvel, в которой он играет скандинавского бога Тора. По его словам, чтобы новые кинокомиксы снова заинтересовали зрителей, их авторам нужно сосредоточить внимание аудитории на чувствах персонажей, а не на эпическом экшене и отсылках к прошлым лентам киновселенной.

В том-то и фокус: нужно разделить все эти истории. В тот момент, когда авторы говорят: «Ваш мир в опасности, как вся вселенная!», это воспринимается зрителем как «Да, так было в последних 24 фильмах». Новые проекты Marvel должны стать немного более личными и приземлёнными.

Актёр Крис Хемсворт в интервью британскому журналу GQ также рассказал о своём отношении к Мартину Скорсезе и Квентину Тарантино из-за их негативных высказываний в сторону проектов Marvel Studios.