Съёмки первого сериала с Робертом Де Ниро приостановили из-за забастовки сценаристов
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Из-за забастовки сценаристов приостановили съёмки сериала «Нулевой день» от Netflix. Это первое в истории многосерийное шоу, в котором играет легендарный актёр Роберт Де Ниро. Сериал снимали в Нью-Йорке. Пока неизвестно, когда возобновят его производство.
Производство многосерийного триллера Netflix заказала ещё в марте этого года. Подробностей о шоу крайне мало. Пока лишь есть размытое описание общей концепции. Над проектом работает лауреат Пулитцеровской премии Майкл Шмидт.
«Нулевой день» задаёт вопрос, который волнует всех — как нам найти истину в мире, находящемся в кризисе, который, казалось бы, разрывается на части силами, находящимися вне нашего контроля? И в эпоху, изобилующую теориями заговоров и уловками, какая часть этих сил является продуктом наших собственных действий, возможно, даже нашего собственного воображения?
Paramount Pictures в прошлом месяце представила первый трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» великого режиссёра Мартина Скорсезе. В картине главные роли играют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
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