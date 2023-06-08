Раскрыты первые детали приквела «11 друзей Оушена» с Райаном Гослингом и Марго Робби

Стали известны первые подробности приквела «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби и Райном Гослингом в главных ролях. Это будет приключенческая история любви, а действо развернётся во время ограбления яхты на Гран-при Монако 1962 года.

Марго Робби и Райан Гослинг играют в проекте супружескую пару, которая решила обнести яхту морского магната. Будут ли в фильме отсылки к серии фильмов о компании грабителей под предводительством Дэнни Оугена, пока неизвестно. Дата премьеры ленты пока тоже неизвестна. А фильм «Барби» с Гослингом и Робби в главных ролях выходит в прокат 21 июля — одновременно с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана.

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Напомним, первый фильм под названием «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 1960 году.

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Джулией Робертс и другими звёздами в 2001 году. В 2004-м Содерберг презентовал «Двенадцать друзей Оушена», а 2007-м — «Тринадцать друзей Оушена».