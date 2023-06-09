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У Dragon's Dogma 2 появилась страница в Steam

У Dragon's Dogma 2 появилась страница в Steam
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Capcom добавила в Steam страницу Dragon's Dogma 2. На ней можно увидеть уже ранее опубликованные скриншоты, почитать описание и добавить проект в список желаемого.

Стоит обратить внимание и на список поддерживаемых языков. Указано, что тайтл получит перевод на английский язык, но озвучка на этом языке не указана. Поддержки русского языка тоже не помечено. Вероятно, информацию обновят после презентации игры на шоу Capcom, которое пройдёт 12 июня. Вероятно, после презентации появятся детали, которые добавят в Steam.

Dragon's Dogma 2 — продолжение популярного экшена, вышедшего в 2012 году. В игре будет упор на исследование открытого мира и сражения.

Дата выхода игры пока не сообщается — вероятно, это будет 2024 год.

В одном материале можно узнать все детали прошедшего шоу
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