Зрители ​назвали «Трансформеров: Восхождение Звероботов» лучшим фильмом в серии

9 июня состоялась мировая премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Несмотря на довольно смешанные отзывы критиков, первые зрители, кажется, в полном восторге. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет 88% — именно столько положительных оценок ленте поставили пользователи.
Фото: Rotten Tomatoes
Таким образом, картина удерживает первое место в списке самых высокооценённых фильмов франшизы, опережая в том числе первую часть. Всё ещё может измениться, однако на сегодняшний день это абсолютный лидер рейтинга.
Зрительский рейтинг «Трансформеров» на Rotten Tomatoes
- «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (2023) — 88%
- «Трансформеры» (2007) — 85%
- «Бамблби» (2018) — 74%
- «Трансформеры: Месть падших» (2009) — 57%
- «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» (2011) — 55%
- «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014) — 50%
- «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017) — 43%
События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев появятся Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.
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