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На съёмках фильма «Гладиатор 2» несколько человек получили травмы

На съёмках фильма «Гладиатор 2» несколько человек получили травмы
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В Марокко на производстве фильма «Гладиатор 2» несколько членов съёмочной группы получили травмы. Об этом сообщает Variety.

Во время съёмок запланированного трюка на съёмках сиквела «Гладиатора» произошёл несчастный случай, в ходе которого несколько членов съёмочной группы получили неопасные для жизни травмы.

Сообщается, что сразу после инцидента пострадавшие получили всю необходимую помощь. Сейчас их состояние стабильно. Травмы получили всего шесть человек, четверо пока остаются в больнице, а двоих выписали. Они получили незначительные ожоги.

Главную роль в картине исполняет Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он играет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине.

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. За режиссуру отвечает постановщик первой части Ридли Скотт.

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