Съёмки «Гладиатора 2» Ридли Скотта начнутся в июне

Кинокомиссар Мальты Иоганн Греч рассказал, что съёмочный процесс «Гладиатора 2» Ридли Скотта начнётся уже в июне. Производство займёт примерно четыре месяца и завершится в октябре.
Съёмки в основном будут проходить в форте Рикасоли, который также служил основной декорацией для оригинального фильма. Сейчас на месте идут подготовительные работы, монтируются большие строительные леса. Источники ранее говорили, что производство сиквела будет масштабнее, чем у оригинала.
Главную роль в картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине.
События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. За режиссуру отвечает постановщик первой части Ридли Скотт.
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