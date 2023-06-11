Новый патч в CS:GO привёл к внезапному росту цен на кейсы

9 июня Valve выпустила важнейшее обновление для Counter-Strike: Global Offensive, связанное с внутриигровой экономикой. Теперь игроки гарантированно получают кейсы в шутере только при еженедельном повышении ранга — ранее их выдавали пользователя по истечении определённого времени, которое они проводили в игре.

Апдейт сразу же перевернул экономическую обстановку в CS:GO. Дело в том, что многие трейдеры использовали специальные серверы-фермы, предназначенные исключительно для добычи кейсов. Они отправляли в матчи ботов, которые находились в поединках практически постоянно и обеспечивали владельцу аккаунта приток сундуков. Теперь же этот способ получения лутбоксов стал бесполезен.

Сразу после выхода патча цена на популярные кейсы взлетела из-за резкого падения предложения. Так, кейс «Змеиный укус» подорожал в полтора раза — с $ 0,4 до $ 0,6 всего за пару часов, хотя до этого продавался неделями по одной и той же цене. Аналогичная ситуация происходит и с другими сундуками в игре.

Кейс «Змеиный укус» Фото: Торговая площадка Steam

Гремучий кейс Фото: Торговая площадка Steam

Теперь гарантированно получить кейс в CS:GO можно раз в неделю с помощью очков опыта. Их в шутере можно заработать с помощью убийств, наград лучшего игрока матча, выигранных раундов и побед в матчах. Судя по всему, спустя несколько недель стоимость кейсов станет ещё выше, чем сейчас.