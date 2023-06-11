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Square Enix убрала из Final Fantasy 16 упоминание русского языка

Square Enix убрала из Final Fantasy 16 упоминание русского языка
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На сайте Square Enix пропало упоминание русского языка в игре Final Fantasy 16. Четыре дня назад русский присутствовал в списке доступных языков в грядущем ролевом приключении. Издатель не дал каких-либо пояснений по поводу исчезновения русской локализации.

Остальные языки, на которые будет переведена игра — на месте. Она получит польскую, китайскую, корейскую, английскую и другие локализации.

Список доступных языков в грядущей Final Fantasy 16

Фото: Square Enix

Final Fantasy 16 — новая часть популярной франшизы, которая во всём должна стать лучше предыдущих частей. Известно, что у игры будут обширные локации для исследования и продвинутая боевая система.

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня только для PS5. Игра будет эксклюзивом консоли Sony как минимум до конца зимы 2024 года.

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