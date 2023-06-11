«Стражи Галактики 3» заработали более $ 800 млн

Сборы супергеройского блокбастера «Стражи Галактики 3» превысили отметку $ 800 млн. При этом к 5 июня картина заработала $ 780 млн. Выходит, что за шесть дней лента добавила в свою кассу ещё $ 20 млн.
Отметим, что до сборов второй части завершающей трилогию ленте ещё достаточно далеко — у неё $ 863 млн. Пока «Глава 3» продолжает активно прокатываться и у неё есть шансы догнать второй фильм.
Сборы цикла фильмов «Стражи Галактики»
- «Стражи Галактики 2» — $ 863 млн.
- «Стражи Галактики 3» — $ 800 млн.
- «Стражи Галактики» — $ 773 млн.
«Стражи Галактики 3» — третья часть франшизы, в которой знакомый всем состав команды в последний раз собирается вместе. Лента получила очень высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.
«Стражей Галактики 3» показывают в кинотеатрах по всему миру, но в России официальная премьера не состоялась. При этом до страны фильм всё равно добрался, но без лицензии. Сейчас таким образом показывают многие фильмы.
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