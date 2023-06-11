Вышел геймплейный трейлер новой части Fable

На презентации Microsoft показали трейлер новой части Fable. Помимо кадров с различными персонажами, можно увидеть и первый геймплей проекта. Правда, его совсем немного.

Fable — известная франшиза, последняя часть которой вышла в 2010 году. Новая часть находится в разработке с 2020 года.

К сожалению, авторы не назвали даже примерную дату выхода игры. Зато известно, что проект со старта будет в Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.