Starfield совсем не переведут на русский язык

Ещё в апреле на странице Starfield в Steam DB заметили пропажу упоминания русского языка. Тогда геймеры подумали, что это было сделано ошибочно, либо же Bethesda действительно отменила локализацию проекта.

Судя по всему, опасения подтвердились — у Starfield не будет поддержки русского языка, даже в виде субтитров, что уж говорить про дубляж. По крайней мере такая информация есть на странице в Steam, а вчера Bethesda её обновила.

Фото: Steam

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой развернётся в космических просторах. Их предстоит исследовать, выполнять задания и сражаться с врагами.

Starfield выйдет 2 сентября только на ПК и Xbox Series. Со старта проект попадёт в подписку Game Pass и будет бесплатно доступен его подписчикам.