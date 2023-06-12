Starfield совсем не переведут на русский язык

Ещё в апреле на странице Starfield в Steam DB заметили пропажу упоминания русского языка. Тогда геймеры подумали, что это было сделано ошибочно, либо же Bethesda действительно отменила локализацию проекта.
Судя по всему, опасения подтвердились — у Starfield не будет поддержки русского языка, даже в виде субтитров, что уж говорить про дубляж. По крайней мере такая информация есть на странице в Steam, а вчера Bethesda её обновила.
Фото: Steam
Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой развернётся в космических просторах. Их предстоит исследовать, выполнять задания и сражаться с врагами.
Starfield выйдет 2 сентября только на ПК и Xbox Series. Со старта проект попадёт в подписку Game Pass и будет бесплатно доступен его подписчикам.
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