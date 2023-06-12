В новом «Человеке-пауке» есть паук-хоккеист из Канады — это отсылка к Суперсерии 1972 года

В мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» появляется множество версий знаменитого супергероя: от самого Майлза Моралеса до Паука-динозавра и Паука-панка. Однако среди них выделяется Женщина-паук, одетая в хоккейное обмундирование и держащая в руках клюшку.
Как рассказали канадские аниматоры «Паутины вселенных», этот персонаж получил имя Паук-Канада. Её костюм вдохновлён формой сборной Канады времён Суперсерии 1972 года, в которой сборная сыграла восемь товарищеских матчей с командой СССР. Что касается женских референсов, то здесь авторы отталкивались от внешности семикратной чемпионки мира Хейли Уикенхайзер.
Дизайн Паука-Канады
Фото: Sony Pictures
Создатели мультфильма отметили, что хотели бы увидеть оригинального персонажа и в других произведениях о Человеке-пауке. Судя по всему, мы ещё увидим Паука-Канаду в третьей части анимационной серии.
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