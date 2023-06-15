Заметки, новый оверлей и улучшенные уведомления: Steam получил крупное обновление

В конце апреля Valve выпустила масштабное обновление для бета-версии Steam, а теперь этот же крупный апдейт стал доступен всем пользователям — он уже введён.

Компания кардинально переработала внутриигровой оверлей и переделала весь интерфейс с нуля, добавила несколько новых функций и расширила кастомизацию. Также Valve провела работу над общим кодом для клиента Steam, режимом Big Picture и программным обеспечением Steam Deck.

Что ещё обновилось в Steam?

Valve улучшила визуальную составляющую и повысила удобство пользования площадки, обновив диалоговые окна, меню, шрифты, цвета и многое другое

Фото: Valve

Появились улучшенные уведомления. Так, зелёный колокольчик загорается, только если действительно появилось что-то новое. Разработчики также добавили новые настройки специально для уведомлений, чтобы геймеры выбирали, что и где должно отображаться

Фото: Valve

Появился полностью переделанный оверлей, который стал лучше и обзавёлся новым интерфейсом, функциями и большими возможностями для кастомизации. Новая панель инструментов даст доступ ко всему, что может понадобиться посреди игры, будь то чаты с друзьями, прогресс достижений, руководства, обсуждения игры, браузер и не только

Фото: Valve

Ещё одно важное нововведение — заметки. С помощью них можно зафиксировать какую-либо информацию об игре. Эта функция поддерживает форматирование текста, вставку изображений, позволяет вести несколько разных заметок об игре и доступна даже в автономном режиме

Фото: Valve

Видео об изменениях

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Valve также улучшила игру с контроллером. Теперь обновлённый конфигуратор из клиента Steam Deck отображается в оверлее при подключённом контроллере, а виртуальные меню можно использовать в настольной версии клиента во время игры.