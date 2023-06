Зрители оценили новый фильм «Флэш» ниже провального «Чёрного Адама»

Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли уже идёт в кино. На агрегаторе CinemaScore первые зрители поставили новому кинокомиксу среднюю оценку B. Получается, что расхваленный Томом Крузом блокбастер аудитории понравился меньше, чем провалившийся в прокате «Чёрный Адам». У ленты с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли на агрегаторе оценка B+.

Материалы по теме Том Круз лично похвалил фильм «Флэш» и его создателей

Оценка фильма «Флэш» на CinemaScore

Фото: CinemaScore

Оценка фильма «Чёрный Адам» на CinemaScore

Фото: CinemaScore

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран доверили постановку фильма The Brave and the Bold («Храбрый и смелый») Андресу Мускетти — режиссёру «Флэша» с Эзрой Миллером. Он также известен по хоррорам «Оно» и «Мама». Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона.