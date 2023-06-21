«Мир! Дружба! Жвачка!» стал самым популярным оригинальным сериалом Premier

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил, что третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 4 мая посмотрели 15 млн раз. Суммарное количество просмотров шоу с первого сезона достигло 25 млн.

Проект стал самым популярным оригинальным сериалом кинотеатра. К тому же шоу досмотрели до конца рекордные для сервиса 95% зрителей. Сериал захватывал интерес людей и не терял его до самого финала.

Действие сериала происходит в 1993 году. В центре сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» оказывается 14-летний подросток Саня Рябинин, который угоняет машину криминального авторитета, после чего его жизнь полностью меняется. Третий сезон рассказывает о том, как Санька и его друзья заканчивают школу и вступают в жизнь, полную неопределённости и хаоса.

Главные роли в проекте исполняют Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Валентина Ляпина и Юра Борисов.

Все сезоны шоу можно посмотреть на Premier.

Трейлер третьего сезона шоу

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.