Летняя распродажа в Steam с большими скидками начнётся в конце июня
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Как обратил внимание портал SteamDB, крупная летняя распродажа в Steam стартует уже 29 июня в 20:00 мск. Она продлится ровно две недели и завершится 13 июля.
Помимо скидок на тысячи игр, геймеров наверняка ожидают тематические ивенты в ходе распродажи. Пользователей ждут коллекционные карточки и отдельная мини-игра с украшениями для профиля Steam. Подробности летнего ивента мы узнаем вместе со стартом самой распродажи в конце июня.
Интересно, что ранее Valve выбрала другую дату для летних скидок. Изначально компания планировала начать распродажу 13 июля, однако в итоге сдвинула ивент на две недели. С чем связано изменение в датах, неизвестно. Прямо сейчас в магазине проходит фестиваль «Играм быть» с множеством бесплатных демоверсий.
Даты всех фестивалей и распродаж в Steam
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