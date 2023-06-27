В России оштрафовали Google ещё на 4 млрд рублей — за неуплату предыдущего штрафа
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Мировой суд в очередной раз вынес наказание компании Google в виде крупного денежного штрафа — в этот раз с корпорации потребовали 4 млрд рублей.
Решение связано с неуплатой одного из прошлых штрафов от Федеральной антимонопольной службы России. В феврале 2022 года ФАС наказала Google в связи с необъективными правилами блокировки ряда каналов на YouTube, но денег так и не получила.
Суды в России неоднократно штрафовали Google за последние полтора года. Только месяц назад компанию признали виновной в том, что она не удалила запрещённую информацию, и оштрафовали на 3 млн рублей.
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А в марте ФАС заявила, что суд отклонил апелляцию на похожее решение от лета 2023 года — правда, тогда сумма штрафа была в разы больше и составила 2 млрд рублей.
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