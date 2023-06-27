Продюсеры «Ведьмака» объяснили, зачем они разделили третий сезон сериала на две части

Уже совсем скоро состоится премьера третьего сезона «Ведьмака» — долгожданного продолжения шоу с Генри Кавиллом. В этот раз зрителям придётся подождать, чтобы узнать развязку: первые пять эпизодов выйдут 29 июня, а последние три — 27 июля. Многих фанатов это не устроило: им придётся ждать целый месяц, чтобы попрощаться с Генри Кавиллом.
Креативный продюсер «Ведьмака» Стив Гоб попытался объяснить, с чем связано решение онлайн-кинотеатра. Он заявил, что в прошлом году авторы «Очень странных дел» разделили четвёртый сезон на две части, что привело к повышению качества сериала и дополнительным обсуждениям в сети. Гоб напомнил, что одна из составляющих популярных сериалов — клиффхэнгеры, о которых зрители уже успели позабыть.
В мире стриминга клиффхэнгеров на самом деле не существует, потому что вы включаете следующую серию сразу после окончания предыдущей. Вы не получаете такого удовлетворения от ожидания, обсуждения и общения в интернете. Так что мы хотели вернуть это чувство фанатам, а сюжет третьего сезона нам только помог.
Премьера первых пяти серий третьего сезона «Ведьмака» состоится уже 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.
- 27 июня 2023
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