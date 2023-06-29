The Sims 5 могут сделать бесплатной

Разработчики из студии Maxis не торопятся делиться крупными подробностями The Sims 5, которая разрабатывается под рабочим названием Project Rene. У проекта нет даже примерной даты релиза — авторы отмечают, что он всё ещё на ранней стадии производства.

Тем временем фанаты находят подробности игры самостоятельно. Из списка вакансий студии стало известно, что Maxis ищет руководителя монетизации, который займётся регулировкой «внутриигрового рынка бесплатного и платного контента, который включает в себя пользовательские материалы».

Интересно, что авторы используют маркировку free-to-enter вместо free-to-play. То есть игроки могут свободно начать игру, однако для полноценного опыта понадобится вложение средств. Судя по всему, это намёк на выпуск платных дополнений — таким образом EA монетизирует культовую серию, начиная с первой части.