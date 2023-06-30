BetBoom и Spirit идут без поражений после двух игровых дней Bali Major 2023 по Dota 2

В Индонезии продолжается групповая стадия глобального чемпионата Bali Major 2023 по Dota 2. Сегодня почти все коллективы провели ещё по два матча.
В группе А лидерство захватила европейская Team Liquid, проиграв лишь одну карту из восьми. Затем идут Tundra Esports, beastcoast и российская Team Spirit, а замыкают таблицу две команды из Юго-Восточной Азии.
Фото: Liquipedia
Во второй подгруппе лидирует другая команда из Европы — Gaimin Gladiators, чуть ниже расположились BetBoom Team из России и Quest Esports — эти три коллектива пока не проиграли ни одной встречи. Ещё одна наша пятёрка 9Pandas на промежуточной шестой позиции.
Фото: Liquipedia
Напомним, четыре лучшие команды пройдут в верхнюю сетку плей-офф, ещё две — в нижнюю сетку, остальные три покинут турнир. Матчи групповой стадии проходят с 29 июня по 3 июля.
Bali Major 2023 — третий и последний мэйджор текущего сезона. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для попадания на чемпионат мира The International.
- 30 июня 2023
-
17:36
-
17:29
-
17:12
-
16:57
-
16:34
-
16:10
-
15:43
-
15:25
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
13:38
-
13:03
-
12:58
-
12:39
-
12:16
-
11:58
-
11:32
-
11:31
-
11:01
-
11:00
-
10:32
-
10:31
-
09:41
-
09:05
-
08:38
-
08:06
-
07:41
-
06:58
-
06:35
- 29 июня 2023
-
22:54
-
21:49
-
21:20
-
21:00