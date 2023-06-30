BetBoom и Spirit идут без поражений после двух игровых дней Bali Major 2023 по Dota 2

В Индонезии продолжается групповая стадия глобального чемпионата Bali Major 2023 по Dota 2. Сегодня почти все коллективы провели ещё по два матча.

В группе А лидерство захватила европейская Team Liquid, проиграв лишь одну карту из восьми. Затем идут Tundra Esports, beastcoast и российская Team Spirit, а замыкают таблицу две команды из Юго-Восточной Азии.

Фото: Liquipedia

Во второй подгруппе лидирует другая команда из Европы — Gaimin Gladiators, чуть ниже расположились BetBoom Team из России и Quest Esports — эти три коллектива пока не проиграли ни одной встречи. Ещё одна наша пятёрка 9Pandas на промежуточной шестой позиции.

Фото: Liquipedia

Напомним, четыре лучшие команды пройдут в верхнюю сетку плей-офф, ещё две — в нижнюю сетку, остальные три покинут турнир. Матчи групповой стадии проходят с 29 июня по 3 июля.

Bali Major 2023 — третий и последний мэйджор текущего сезона. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для попадания на чемпионат мира The International.