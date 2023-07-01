Хаяо Миядзаки обеспокоен решением Ghibli не рекламировать его последний мультфильм
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Ранее в этом месяце студия Ghibli решила не выпускать какого-либо рекламного контента для последней работы легендарного режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Мультфильм «Как поживаете?» не получит ни трейлеров, ни промокадров и какой-либо рекламы. Это уникальной случай в индустрии, при этом сам Миядзаки недавно выразил по этому поводу беспокойство.
Интересно, будет ли всё хорошо без рекламы… Я начинаю волноваться.
Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии.
Японская премьера «Как поживаете?» намечена на 14 июля. Ленту покажут и в России, но когда точно она доберётся до нас, пока неизвестно.
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