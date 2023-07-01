Эммануэль Макрон обвинил видеоигры в массовых беспорядках во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил в массовых беспорядках в стране видеоигры и соцсети. Об этом он заявил на чрезвычайном совещании правительства.
Создаётся впечатление, что некоторые живут на улицах, как в видеоиграх, которые их отравили.
Масштабные уличные беспорядки во Франции спровоцировало убийство 17-летнего подростка полицейским. Макрон заявил, что нападение митингующих на полицию, поджоги и повреждения городских зданий и сооружений — неоправданные действия населения.
По словам президента Франции, видеоигры и социальные сети «опьяняют» молодёжь, делая её агрессивной. Он призвал родителей как-то повлиять на умы своих детей. При этом во время бунтов уже были ранены 249 сотрудников правоохранительных органов и арестовано 667 человек.
Французы бунтуют не только в Париже, но и в ряде других городов Франции. В некоторых даже установили комендантский час.
Важно отметить, что более года назад Макрон хорошо относился к видеоиграм. В марте 2022-го он даже открыл собственный сервер в игре Minecraft.
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