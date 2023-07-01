Арнольд Шварценеггер: фильм «Терминатор» предсказал эру искусственного интеллекта

Легендарный актёр и культурист Арнольд Шварценеггер снова публично похвалил своего друга и режиссёра Джеймса Кэмерона. В этот раз Арнольд заявил, что Кэмерон серией фильмов «Терминатор» предсказал нынешнюю эру искусственного интеллекта.

Сегодня все боятся этого и того, к чему это приведёт. И в фильме «Терминатор» мы как раз сообщали, что машины начинают обладать сознанием и берут верх.

Шварценеггер подчеркнул, что во время выхода первого «Терминатора» в 1984 году человечество только начинало сталкиваться с темой искусственного интеллекта.

Теперь, через десятилетия, это стало реальностью. Так что это уже не фантастика и не футуристика, это наше «сегодня». Джеймс Кэмерон выдающийся сценарист и невероятный режиссёр.