Джонни Депп снялся в трейлере Международного кинофестиваля в Карловых Варах
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30 июня стартовал 57-й по счёту Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Знаменитый актёр Джонни Депп снялся в забавном трейлере мероприятия. В ролике его ждёт помощница, а Депп с гитарой наперевес неуклюже входит в отель, где даёт ей небольшое интервью.
Джонни Депп в трейлере международного кинофестиваля в Карловых Варах
Видео доступно на YouTube-канале Autistic Alien. Права на видео принадлежат Karlovy Vary International Film Festival.
Ранее в трейлерах Международного кинофестиваля в Карловых Варах снимались Джуд Лоу, Мел Гибсон, Энди Гарсия, Кейси Аффлек и другие известные актёры.
Кинофестиваль продлится до 8 июля. Два года назад Депп представит на этом фестивале две ленты, которые он спродюсировал — «Горшочек с золотом» и «Великий».
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