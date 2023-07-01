Джонни Депп снялся в трейлере Международного кинофестиваля в Карловых Варах

30 июня стартовал 57-й по счёту Международный кинофестиваль в Карловых Варах. Знаменитый актёр Джонни Депп снялся в забавном трейлере мероприятия. В ролике его ждёт помощница, а Депп с гитарой наперевес неуклюже входит в отель, где даёт ей небольшое интервью.

Джонни Депп в трейлере международного кинофестиваля в Карловых Варах

Видео доступно на YouTube-канале Autistic Alien. Права на видео принадлежат Karlovy Vary International Film Festival.

Ранее в трейлерах Международного кинофестиваля в Карловых Варах снимались Джуд Лоу, Мел Гибсон, Энди Гарсия, Кейси Аффлек и другие известные актёры.

Кинофестиваль продлится до 8 июля. Два года назад Депп представит на этом фестивале две ленты, которые он спродюсировал — «Горшочек с золотом» и «Великий».