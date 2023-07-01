На съёмках «Капитана Америка 4» Энтони Маки забыл свои реплики из-за Харрисона Форда
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На производстве фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» исполнитель главной роли Энтони Маки так разнервничался перед съёмками с Харрисоном Фордом, что забыл сценарий и свои реплики. Напомним, Форд в этой ленте дебютирует в киновселенной Marvel. Ему досталась роль генерала Таддеуса Росса.
В итоге Маки собрал волю в кулак, когда Форд сказал ему: «давай снимать этот кусок дерьма».
Я так нервничал, что не мог вспомнить свои реплики. Он Харрисон, чёрт возьми, Форд. Вокруг него такая аура. Но он очень быстро рассеивает это чувство, потому что он классный. В нём есть всё, что присуще настоящей кинозвезде. Он говорит: «Давайте снимем этот кусок дерьма». И все такие: «Да, давайте снимать это дерьмо».
Премьера фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» намечена на 3 мая 2024 года. Картина станет частью пятой фазы киновселенной Marvel. Режиссёром фильма выступает Джулиус Она, а продюсерами числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Нейт Мур, активно принимающий участие в различных проектах компании.
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