Завершились съёмки «Капитана Америка: Дивный новый мир» с Харрисоном Фордом и Энтони Маки

Marvel Studios завершила съёмки супергеройского блокбастера «Капитан Америка: Дивный новый мир» с Энтони Маки в главной роли. Они стартовали в конце марта. Выходит, что на них ушло чуть больше трёх месяцев.

Премьера фильма «Капитан Америка: Новый мировой порядок» намечена на 3 мая 2024 года. Картина станет частью пятой фазы киновселенной Marvel. Ещё в ленте в киновселенной Marvel дебютирует Харрисон Форд — ему доверили роль генерала Таддеуса Росса.

Режиссёром фильма выступает Джулиус Она, а продюсерами числятся глава киновселенной Marvel Кевин Файги и Нейт Мур, активно принимающий участие в различных проектах компании. В марте опубликовали и первые фото со съёмок. На них можно увидеть исполнителя главной роли Энтони Маки в образе Сэма Уилсона. А в начале июня авторы впервые показали на съёмочной площадке Харрисона Форда.