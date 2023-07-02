Хидео Кодзиме понравился провальный фильм «Флэш»

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима посмотрел новый фильм «Флэш». В целом, лента понравилась знаменитому разработчику. Кодзима отметил, что он большой фанат сериала про супергероя, в котором главную роль играет Грант Гастин. Но он оценил, что новая полнометражная лента от DC Films снята в духе «Лиги справедливости».

Кодзима остался доволен тем, что повествование в новом «Флэше» нетрадиционное и «мультивселенское». По его словам, это идеальный фильм для старых и новых поклонников фильмов по комиксам DC.

Это не самостоятельный фильм и не приквел, а блестяще созданная мультивселенная для новых поклонников «Лиги справедливости» и старых фанатов DC. Триумф задумки и кастинга.

Хидео Кодзима на киносеансе после просмотра фильма «Флэш»

Фото: Hideo Kojima/Twitter

Цифровой релиз фильма «Флэш» намечен на 18 июля.