Рассел Кроу готов отвечать на вопросы о фильме «Гладиатор 2» только за деньги
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Актёр Рассел Кроу не занят в производстве фильма «Гладиатор 2». При этом фанаты артиста и поклонники первой части завалили его вопросами о сиквеле — настолько, что Кроу готов брать деньги за эти вопрошания.
Они должны платить мне за количество вопросов, которые мне задают о фильме, в котором я даже не снимаюсь.
Рассел снова напомнил, что в первом «Гладиаторе» его герой умер. Ещё он признался, что ему приятно вспоминать годы молодости и то время, когда он снимался в первой части.
Это не имеет ко мне никакого отношения. В том мире я мёртв. Но я признаюсь в определённой ревности, потому что это напоминает мне о временах, когда я был моложе, и о том, что этот фильм значил для меня.
Кроу также заявил, что, если Ридли Скотт решил снять вторую часть более чем через 20 лет, значит, на это у него есть веские причины. Рассел считает, что «Гладиатор 2» выйдет захватывающим.
События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Премьера ленты запланирована на 22 ноября 2024 года.
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